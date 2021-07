Covid: in Italia 2.898 casi e 11 morti, il tasso di positività all'1,4% (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Continua il trend in crescita dei nuovi casi di coronavirus in Italia: oggi se ne registrano 2.898, contro i 2.455 (+443) delle 24 ore precedenti. Il numero totale di tamponi nelle ultime 24 ore è pari a 205.602 (in crescita di quasi 15mila), e l'indice di positività sale di un decimale, all'1,4%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore è di 11, per un totale di 127.851 dall'inizio dell'epidemia. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva, sono 161 (erano 153), con 13 nuovi ingressi (ieri +11); in calo invece di una unità i ricoverati nei reparti ordinari, ... Leggi su agi (Di venerdì 16 luglio 2021) AGI - Continua il trend in crescita dei nuovidi coronavirus in: oggi se ne registrano 2.898, contro i 2.455 (+443) delle 24 ore precedenti. Il numero totale di tamponi nelle ultime 24 ore è pari a 205.602 (in crescita di quasi 15mila), e l'indice disale di un decimale, all'1,4%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Il numero di decessi nelle ultime 24 ore è di 11, per un totale di 127.851 dall'inizio dell'epidemia. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva, sono 161 (erano 153), con 13 nuovi ingressi (ieri +11); in calo invece di una unità i ricoverati nei reparti ordinari, ...

