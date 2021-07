Clima, esercizio di catastrofismo: che succederebbe se le cose si mettessero davvero male? (Di venerdì 16 luglio 2021) Mentre qui si parlava più che altro degli Europei di calcio, dal Canada arrivava la notizia di un’ondata di calore spaventosa con temperature intorno ai 50°C, con tutti i danni del caso, incendi, morti, e cose del genere. E non è solo il Canada: la città di Jacobabad in Pakistan ha toccato i 52°C. Insomma, notiziole che uno potrebbe considerare anche preoccupanti. Cosa sta succedendo? Le ondate di calore sono parte del riscaldamento globale: se aumenta la temperatura media, ci dobbiamo anche aspettare un aumento della frequenza delle ondate di calore. Questo lo vediamo avvenire un po’ ovunque, come potete leggere in un recente articolo su Nature. D’altra parte, è anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Mentre qui si parlava più che altro degli Europei di calcio, dal Canada arrivava la notizia di un’ondata di calore spaventosa con temperature intorno ai 50°C, con tutti i danni del caso, incendi, morti, edel genere. E non è solo il Canada: la città di Jacobabad in Pakistan ha toccato i 52°C. Insomma, notiziole che uno potrebbe considerare anche preoccupanti. Cosa sta succedendo? Le ondate di calore sono parte del riscaldamento globale: se aumenta la temperatura media, ci dobbiamo anche aspettare un aumento della frequenza delle ondate di calore. Questo lo vediamo avvenire un po’ ovunque, come potete leggere in un recente articolo su Nature. D’altra parte, è anche ...

Advertising

mickycaruso : RT @ilfattoblog: Clima, esercizio di catastrofismo: che succederebbe se le cose si mettessero davvero male? - ilfattoblog : Clima, esercizio di catastrofismo: che succederebbe se le cose si mettessero davvero male? - LauraGio_75 : RT @ilfattoblog: 'Potete prenderla come una specie di film dell’orrore, ma stiamo parlando di cose reali' @gelderon52 #ClimateEmergency h… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Potete prenderla come una specie di film dell’orrore, ma stiamo parlando di cose reali' @gelderon52 #ClimateEmergency h… - ilfattoblog : 'Potete prenderla come una specie di film dell’orrore, ma stiamo parlando di cose reali' @gelderon52… -