Campania, allerta meteo da mezzanotte per rischio idrogeologico: i dettagli (Di venerdì 16 luglio 2021) La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo sul territorio della Campania. Si prevede una rapida evoluzione delle prossime ore. Diramata un'allerta meteo sulla Regione (Foto Profilo Facebook Regione Campania)Il caldo afoso di questi giorni potrebbe diventare solo un lontano ricordo. La Protezione Civile ha infatti diramato nelle ultime ore un'allerta meteo di categoria gialla. Dalla mezzanotte di oggi fino a domani 17 luglio sono previsti rovesci e temporali su tutto il territorio regionale.

