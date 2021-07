Campania, 204 positivi, tasso al 2,8%. Stabili le terapie intensive (Di venerdì 16 luglio 2021) I positivi del giorno, in Campania, sono 204. Calcolati su 7.325 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è al 2,8%. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania conta 1 deceduto nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. La situazione posti letto: 12 posti occupati in terapia intensiva su 656 (come ieri). 171 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 195). Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 12 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 171 ** ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 luglio 2021) Idel giorno, in, sono 204. Calcolati su 7.325 tamponi. Il/tamponi è al 2,8%. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regioneconta 1 deceduto nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri. La situazione posti letto: 12 posti occupati in terapia intensiva su 656 (come ieri). 171 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 195). Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 12 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 171 ** ...

