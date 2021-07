Calciomercato Atalanta, Gollini va in Premier? Una big su di lui (Di venerdì 16 luglio 2021) L’Atalanta ha aperto il mercato con il colpo Juan Musso: l’argentino prenderà il posto di Gollini da primo portiere. Cessione in vista per lui? L’Atalanta ha aperto il suo Calciomercato con il colpo Juan Musso: il portiere argentino, dopo le grandi stagioni all’Udinese, sarà il nuovo numero uno della squadra di Gasperini che punta alla riconferma delle annate precedenti. E Gollini? Come riporta Sky Sport, ci sarebbe l’interesse del Tottenham su di lui: per lui sarebbe un ritorno in Premier League, dopo l’esperienza all’Aston Villa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021) L’ha aperto il mercato con il colpo Juan Musso: l’argentino prenderà il posto dida primo portiere. Cessione in vista per lui? L’ha aperto il suocon il colpo Juan Musso: il portiere argentino, dopo le grandi stagioni all’Udinese, sarà il nuovo numero uno della squadra di Gasperini che punta alla riconferma delle annate precedenti. E? Come riporta Sky Sport, ci sarebbe l’interesse del Tottenham su di lui: per lui sarebbe un ritorno inLeague, dopo l’esperienza all’Aston Villa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Serie B, Cremonese: Valzania riscattato Cremonese comunica di aver raggiunto l'accordo con Atalanta B. C. per l'acquisizione a titolo temporaneo con riscatto obbligatorio in caso di Serie A del diritto alle prestazioni sportive del ...

Udinesemania: dal Verona arriva Udogie. Vicino anche Glik Commenta per primo Il mercato bianconero non si ferma , in seguito alle partenze di Musso e De Paul, ceduti a titolo definitivo rispettivamente ad Atalanta e Atletico Madrid. Dopo un periodo di stand - by iniziale, infatti, anche in entrata inizia a muoversi qualcosa : tra i pali, per sostituire l'estremo difensore argentino, il favorito è Luís ...

Calciomercato Atalanta, Gollini resta da piazzare Corriere dello Sport Per l'Atalanta amichevole a Londra il 7 agosto contro il West Ham La formazione allenata da Gian Piero Gasperini sarà impegnata alle 15 locali (16 in Italia) contro il club londinese Svelata un'altra amichevole che l'Atalanta effettuerà prima dell'inizio del campion ...

Gollini sempre più lontano da Bergamo: pressing dalla Premier Il Tottenham avrebbe lanciato l'offensiva per cercare di riportare l'estremo difensore nerazzurro in Inghilterra Le strade di Gollini e dell'Atalanta sembrano destinate a separarsi. Dopo l'arrivo di M ...

