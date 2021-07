Calcio: rivoluzione Barca, cessione per Griezman e Coutinho, futuro incerto per Dembelè (Di venerdì 16 luglio 2021) Barcellona, 16 lug. (Adnkronos) - Quando è stato ceduto Neymar nell'agosto 2017 al Psg nelle casse del Barcellona sono arrivati 220 milioni di euro che la dirigenza dell'epoca, presieduta da Josep Maria Bartomeu, sperperò acquistando Ousmane Dembélé (105 milioni fissi più 40 in variabili), e successivamente Antoine Griezmann (120 milioni che già ammontano a 135) e Philippe Coutinho (120 +40). Calciatori con una massa salariale insostenibile per il Barça di oggi e che in campo non hanno giustificato, tutt'altro, il loro costo. Ora, il consiglio guidato dal nuovo presidente Laporta è disposto a liquidare questa eredità e sarà inflessibile. Mentre sui casi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Barcellona, 16 lug. (Adnkronos) - Quando è stato ceduto Neymar nell'agosto 2017 al Psg nelle casse del Barcellona sono arrivati 220 milioni di euro che la dirigenza dell'epoca, presieduta da Josep Maria Bartomeu, sperperò acquistando Ousmane Dembélé (105 milioni fissi più 40 in variabili), e successivamente Antoinen (120 milioni che già ammontano a 135) e Philippe(120 +40). Calciatori con una massa salariale insostenibile per il Barça di oggi e che in campo non hanno giustificato, tutt'altro, il loro costo. Ora, il consiglio guidato dal nuovo presidente Laporta è disposto a liquidare questa eredità e sarà inflessibile. Mentre sui casi di ...

