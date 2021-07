Calcio | Fiorentina Ufficiale il divorzio con Antognoni

(Di venerdì 16 luglio 2021) La decisione è arrivata dopo l'incontro con il dg Giuseppe Barone FIRENZE - E'iltra Giancarloe la. Il club viola, in una nota, informa: "In seguito all'...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Antognoni lascia, niente accordo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Antognoni lascia, niente accordo - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Antognoni lascia, niente accordo - simonthejudge : Di sole e d'azzurro. Quello del mare che bagna la sua Puglia, quello della Nazionale che ha ricoperto le sue spalle… - apetrazzuolo : FIORENTINA - Antognoni lascia, niente accordo -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Fiorentina

Area ritenuta ancora più fondamentale proprio dallacome dimostra il grande investimento sui giovani con il futuro Viola Park". Il club ringrazia e saluta l'ex capitano, campione del mondo ...... condito in queste settimane da segnali poco incoraggianti che adesso sono sfociati in quello che molti tifosi viola temevano accadesse: una delle grandi bandiere delladice addio alla ...Negli ultimi anni Lazio (2ª maglia), Bologna, Fiorentina, Cagliari e Crotone (3ª ... Eppure quando abbiamo cominciato ad amare il calcio ci hanno detto che la maglia sta al club come la bandiera ad un ...La Fiorentina vuole accelerare. La società vuole chiudere diverse trattativa per consegnare a mister Italiano giocatori adatti al suo modo di intendere calcio. Dalla difesa all'attacco, passando per ...