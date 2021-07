Aziende in crisi: nuove misure approvate dal Consiglio dei ministri (Di venerdì 16 luglio 2021) Si prevede la concessione del trattamento di integrazione salariale - per massimo tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 luglio 2021) Si prevede la concessione del trattamento di integrazione salariale - per massimo tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Aziende crisi L'Europa sta accumulando troppi ritardi sul 5G Già ora, anche in Europa, aziende che non si occupano di telecomunicazioni si stanno facendo avanti ... " La crisi del coronavirus ha sottolineato la necessità di avere connettività ad alta capacità , ...

Occupazione, in Piemonte il mese di luglio porta con sé quasi 34mila nuovi posti di lavoro (+20% sul 2020) ... questa sono 5.590 in più rispetto al 2019, anno in cui gli effetti del Covid e della crisi erano ... biologi e altri specialisti delle scienze della vita (67 aziende su 100) e Operai specializzati nell'...

Ok alle misure a tutela dei lavoratori di aziende in crisi Agenzia ANSA Aziende in crisi: nuove misure approvate dal Consiglio dei ministri ROMA – Via libera del Consiglio dei ministri alle Misure urgenti a tutela dei lavoratori delle aziende in crisi. La norma prevede in via eccezionale, per le imprese con un numero di dipendenti non ...

Meno aziende Più disoccupati L’artigianato prova a fermare la crisi di settore che si trascina almeno dal 2010 ma i risultati restano comunque negativi. Le imprese artigiane registrate a fine 2020 sono state 5.109, quelle attive ...

