Assicurazione auto | come verificare la copertura prima della scadenza

La nostra legislazione sulla circolazione stradale affronta il problema dell'Assicurazione obbligatoria sugli autoveicoli, detta RCA, in un percorso che nasce con una riforma del Codice civile nel 1969. Da allora la responsabilità del guidatore viene specificata nell'articolo 2054 del Codice civile il quale, a seguito della legge 990, definisce l'obbligo di estensione della responsabilità civile anche alle autovetture. In buona sostanza il guidatore di un veicolo, nel solo momento in cui attiva il motore della sua auto, mettendola in moto, diventa un soggetto responsabile ...

