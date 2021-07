Zuppa di Porro del 15 luglio 2021

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 luglio 2021)di. Green Pass, ma non per il Bar. bene così, ma si perde il principio: perchè lo Stato si permette di limitare i nostri diritti naturali? Poi leggi il Foglio e capisci cosa hanno in mente: i no vax quelli a cui stanno antipatiche le mascherine, le restrizioni e le vaccinazioni. No scusate e questi sarebbero i no vax. Questo Ranieri, forse, ha usato sostanze da ragazzino che gli hanno annebbiato la vista. Per quelle sostanze nessun green pass. Vabbè poi vedi che Ursala e soci vogliono entroil 35 la fine del motore a scoppio e capisci che siamo fottuti. Lo zan fa un passetto avanti per Ciampolilo, quello della Xilella e le astenzioni forza ...