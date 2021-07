Advertising

ILupobianco : ???? GERMANIA: MINISTRO dell'INTERNO afferma che é CRUCIALE per la REGOLARITÀ delle ELEZIONI federali di settembre… - Nutizieri : Voto a settembre? Merola: 'Sentire il parere dell'Istituto superiore di sanità' - Consulenza_Agr : Ieri, la #Camera ha approvato il #DDL di conversione del #DecretoSostegnibis che attende ancora il voto del #Senato… - giobettarini : RT @PoliticaPerJedi: Mi occupo spesso di Roma, dove voto, e dei suoi guai. Ma a settembre si vota anche a Milano, dove vivo: centrosinistra… - ADM_assdemxmi : BENE IL VOTO A SETTEMBRE - Giuseppe Sala -

Ultime Notizie dalla rete : Voto settembre

la Repubblica

Lepore, rischio recrudescenza del virus: 'di buon senso' Anche il deputato dem Andrea De Maria è 'convinto che ci siano tutte le ragioni e le condizioni perché le elezioni ...Rinvio a, rischioal Senato consegreto , accordo nella maggioranza per testo condiviso (come proposto da Italia Viva e Lega). IL NODO SOSPENSIVE Intanto l'esame in Aula prosegue ...Quando nel settembre del 2001 ci fu l’attacco alle torri gemelle ... In primo luogo bisogna ricordare che è stato il Regime che aveva affermato che questo voto (nel modo inquietante in cui è stato ...Quando nel settembre del 2001 ci fu l’attacco alle torri gemelle ... In primo luogo bisogna ricordare che è stato il Regime che aveva affermato che questo voto (nel modo inquietante in cui è stato ...