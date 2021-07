Variante Delta, Ema: ‘Fondamentale fare due dosi di vaccino’ (Di giovedì 15 luglio 2021) Continua a preoccupare la diffusione della Variante Delta. Questa mutazione del Coronavirs è estremamente contagiosa, proprio per questo gli esperti invitano caldamente a non abbassare la gurdia continuando quindi a rispettare tutte le misure di sicurezza, dal distanziamento alla mascherina nei luoghi chiusi ed affollati. Leggi anche: Variante Delta nel Lazio, D’Amato: ‘Serve il Green pass, i positivi aumentano’ Variante Delta, diffusione Preoccupa in particolare l’aumento dei positivi giornalieri, fattore che indica una nuova risalita dei casi. A riguardo il ministro della Salute, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Continua a preoccupare la diffusione della. Questa mutazione del Coronavirs è estremamente contagiosa, proprio per questo gli esperti invitano caldamente a non abbassare la gurdia continuando quindi a rispettare tutte le misure di sicurezza, dal distanziamento alla mascherina nei luoghi chiusi ed affollati. Leggi anche:nel Lazio, D’Amato: ‘Serve il Green pass, i positivi aumentano’, diffusione Preoccupa in particolare l’aumento dei positivi giornalieri, fattore che indica una nuova risalita dei casi. A riguardo il ministro della Salute, ...

