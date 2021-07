Vaccini, 17enne di Firenze va da avvocato per convincere i genitori no vax: ora potrà ricevere le dosi (Di giovedì 15 luglio 2021) Si era rivolto a un avvocato perché i suoi genitori non volevano che si sottoponesse al anti ed ora, grazie all'assistenza del legale, un 17enne di potrà finalmente ricevere la propria dose. 'Il padre ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) Si era rivolto a unperché i suoinon volevano che si sottoponesse al anti ed ora, grazie all'assistenza del legale, undifinalmentela propria dose. 'Il padre ...

Advertising

repubblica : Vaccini, il 17enne ha convinto i genitori no vax: sì alla dose - lucio22673283 : Vaccini, 17enne di Firenze va da avvocato per convincere i genitori no vax: ora potrà ricevere le dosi via - KillianBrien18 : RT @repubblica: Vaccini, il 17enne ha convinto i genitori no vax: sì alla dose - VicentePugliaAr : RT @repubblica: Vaccini, il 17enne ha convinto i genitori no vax: sì alla dose - agenziaimpress : Genitori non vogliono che si vaccini, 17enne va da avvocato. Oggi prenoterà la dose #Firenze -