Vaccinati o non si entra? L'idea è troppo estrema per l'Italia che pensa a qualche alternativa più soft (Di giovedì 15 luglio 2021) Green pass, ovvero vaccinazione completa, per entrare nei ristoranti, sui mezzi pubblici e partecipare agli eventi. La via francese per incentivare la popolazione a vaccinarsi è partita e bisogna dire che sta funzionando visto che 2 milioni di persone hanno già prenotato l’immunizzazione. Ma qui in Italia, dopo la proposta di seguire l’esempio d’Oltralpe e le contestazioni della destra che «guai al mondo, non se ne parla», si cerca una “via nostrana” all’uso ampio del green pass, ma molto meno estrema. Leggi anche › Green pass europeo, viaggiare senza ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 luglio 2021) Green pass, ovvero vaccinazione completa, perre nei ristoranti, sui mezzi pubblici e partecipare agli eventi. La via francese per incentivare la popolazione a vaccinarsi è partita e bisogna dire che sta funzionando visto che 2 milioni di persone hanno già prenotato l’immunizzazione. Ma qui in, dopo la proposta di seguire l’esempio d’Oltralpe e le contestazioni della destra che «guai al mondo, non se ne parla», si cerca una “via nostrana” all’uso ampio del green pass, ma molto meno. Leggi anche › Green pass europeo, viaggiare senza ...

Advertising

borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - ladyonorato : Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - RobertoBurioni : La nostra scelta è semplice: imporre le restrizioni solo ai non vaccinati piuttosto che a tutti i cittadini. (Macro… - pinapalu : RT @FLuccisano: Lo studente per tutto il 2020 nn è andato a scuola per non contagiare i più vecchi. Nell'inverno 2021 lo studente non si è… - cristianodb2 : @AnnalisaChirico Credo che sia proprio una misura a tutela dei nn vaccinati in primis i quali sono i soggetti più a… -