Supplenti Covid docenti e ATA | contratto non oltre il 31 dicembre

(Di giovedì 15 luglio 2021) I(siache ATA) saranno confermati anche per l’anno scolastico 2021/2022. Ilper loro sarà nonil 31. Dovrebbero essere circa 20.000 i contratti per insegnanti e altri 30.000 per il personale ATA. Lo prevede il Decreto Sostegni Bis presentato e discusso alla Camera su cui il governo ha su Quotidianpost.

Ultime Notizie dalla rete : Supplenti Covid

Orizzonte Scuola

Fra le novità che riguardano la scuola c'è l'istituzione dell'organicodocenti e Ata che le scuole dovranno utilizzare in vista del prossimo anno scolastico. Le supplenze dell'...Io ho avuto un contrattoin una scuola secondaria di primo grado: anch'io non ho ricevuto ne' ... ma a quanto pare noinon meritiamo di venire pagati puntuali.. Per fortuna oggi ho ...Metà sono nelle superiori. Sostegno, mancano 478 docenti. Sardella: «Aspettiamo di sapere quanti entreranno di ruolo» ...«Nell’ultimo anno» mamme e papà, «si sono succeduti numerosi supplenti e questo non ha aiutato a portare avanti i programmi. Il Covid ha fatto il resto e sono saltati i numeri. Ma dobbiamo ...