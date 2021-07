Star Wars: EA non annuncerà nuovi giochi all’EA Play Live, se ne riparlerà nel 2022 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 15 luglio 2021) Electronic Arts ha comunicato che non ci saranno annunci relativi a Star Wars durante l’EA Play Live del 22 luglio e che se ne riparlerà nel 2022.. Electronic Arts ha comunicato in via ufficiale che non ci saranno annunci relativi a Star Wars durante l’EA Play Live del 22 luglio 2021. Quindi niente nuovi giochi presentati, come molti speravano. L’editore ha rimandato i fan al 2022, quando sarà pronto a condividere la sua visione per il futuro videoludico della galassia ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 15 luglio 2021) Electronic Arts ha comunicato che non ci saranno annunci relativi adurante l’EAdel 22 luglio e che se nenel.. Electronic Arts ha comunicato in via ufficiale che non ci saranno annunci relativi adurante l’EAdel 22 luglio 2021. Quindi nientepresentati, come molti speravano. L’editore ha rimandato i fan al, quando sarà pronto a condividere la sua visione per il futuro videoludico della galassia ...

