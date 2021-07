Spezzatino Alitalia, Ita parte nana: 8.200 esuberi e vassallaggio a Ryanair (Di giovedì 15 luglio 2021) Più che un accordo, un massacro consensuale. Il via libera della commissione Europea alla nascita di Ita, la compagnia che sostituirà Alitalia, è arrivato con il sì del governo italiano a tutte le condizioni capestro chieste dalla commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager sulla totale discontinuità con la vecchia compagnia. Dopo mesi di tira e molla che hanno impedito a Ita di decollare nella stagione più favorevole – l’estate – il governo Draghi mercoledì sera ha definitivamente alzato bandiera bianca, arrendendosi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 luglio 2021) Più che un accordo, un massacro consensuale. Il via libera della commissione Europea alla nascita di Ita, la compagnia che sostituirà, è arrivato con il sì del governo italiano a tutte le condizioni capestro chieste dalla commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager sulla totale discontinuità con la vecchia compagnia. Dopo mesi di tira e molla che hanno impedito a Ita di decollare nella stagione più favorevole – l’estate – il governo Draghi mercoledì sera ha definitivamente alzato bandiera bianca, arrendendosi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

veliamari : RT @FiltCgil: #Alitalia Ita inaccettabile piano occupazionale. Errori gravissimi: spezzatino aziendale senza certezze per attività #handlin… - fcuscito : RT @FiltCgil: #Alitalia Ita inaccettabile piano occupazionale. Errori gravissimi: spezzatino aziendale senza certezze per attività #handlin… - FiltCgil : #Alitalia Ita inaccettabile piano occupazionale. Errori gravissimi: spezzatino aziendale senza certezze per attivit… -