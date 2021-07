Spalletti sorride | il Decreto Crescita potrebbe portargli un regalo dal calciomercato

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 15 luglio 2021) L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla possibilità d'acquisto di Emerson Palmieri per il Napoli. L'operazione, secondo il quotidiano,essere favorita dalcheconsentire ai partenopei di usufruire di un aiuto di Stato per poter concludere l'operazione e portare alle pendici del Vesuvio l'esterno dei blues. Nel frattempo, l'italo-brasiliano, non ha preso parte alla festa azzurra dopo EURO2020 a Roma ed ha fatto direttamente rientro a Londra: forse per cercare una soluzione risolutiva del suo contratto? Ai posteri l'ardua sentenza.