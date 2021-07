Sirigu | accostato anche al Napoli | firma con un' altra squadra di Serie A

(Di giovedì 15 luglio 2021) Secondo Sky Sport siamo ormai ai dettagli per ladi Salvatoreal Genoa. Il secondo portiere dell'Italia campione d'Europa firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo, dopo essersi liberato gratuitamente dal Torino.alcome possibile sostituto di Ospina, alla fine l'ex Palermo e PSG ha scelto unadove possa essere ancora titolare.

Il Cagliari stava al primo posto delle preferenze del sardoma difficilmente, al prezzo (20 milioni) richiesto dal club di Giulini, si arriverà alla cessione di Cragno che libererebbe il posto.Il nome più 'caldo' resta quello di Salvatore, che ormai considera chiusa la sua avventura ... Essendo di origine sarda, il classe '87 è stato 'romanticamente'spesso al Cagliari, ma ad ...Salvatore Sirigu è pronto per un’altra avventura ... L’ex PSG e Palermo era stato accostato al Napoli in caso di partenza di Ospina. Condividi: Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una ...C’è la firma di Sirigu con il Genoa: il portiere del Torino era stato accostato anche alla Juve come vice Szczesny Sfuma definitivamente la possibilità di un trasferimento alla Juventus di Salvatore S ...