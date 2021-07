Sanno tutto di costituzione | niente di medicina

(Di giovedì 15 luglio 2021) – I nostri costituzionalisti, per ora solo Cassese (nella foto) e Flick, sostengono che laprevede che si possano approvare leggi che impongano di vaccinare la gente. Ma i nostri costituzionalisti, espertissimi di, nonun accidente di terapie, medicine, vaccini. Non si sono accorti che i cosiddetti vaccini che ci vogliono imporre non sono vaccini, ma sono soltanto una terapia sperimentale, la cui fase sperimentale scade alla fine del 2023. E non esiste barba di costituzionalista che possa affermare che si possa imporre alla gente di partecipare come cavie a un esperimento. (Ard)

Advertising

MrCacco02 : @VotArturo @MinutiV @IshtarVivace @AngelaAngelmi sanno bene che delle modifiche ora decreterebbero la morte del ddl… - mooondvst : @_louismyheart si sono meritati la loro sconfitta e hanno dimostrato che non sanno nemmeno perdere, rischiando di n… - Giovanni7769 : @Paola57305387 Tutto quello fatto da Conte e svanito nel nulla. Ora non è differente, provocano e spaventano ma sa… - ilva87161350 : @Dedalus12470353 @tedpanski @MarcelloLyotard @PnkBolkonskij @Lanoir_ER @teresariccio61 @_maria1503_ Al di sopra del… - Myqueensnking : RT @_SpaceJay___: Credo che i ragazzini di questo social siano convinti che le femministe si informino sulla pagina Instagram 'Freeda' perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanno tutto

Il Manifesto

I concorrenti sono molto preparati: hanno tutti già visto la prima stagionequanto fosse alta ... diciamolo, di trasformare la propria attività in un marchio conosciuto inil mondo. Possono ...Quando arrivano, nondove sono.questo con i soldi degli altri". 3) "Il politico deve essere in grado di prevedere cosa accadrà domani, il mese prossimo e l'anno prossimo, e, in seguito, ...Cosa ci aspetta? Gli economisti non sanno dirlo, tutto dipende da cosa succederà in autunno. I prezzi di giugno erano più alti in media del 3,3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il petrolio ...Che sono un gruppo degli anni 90, che ha saputo rigenerare il proprio linguaggio a cavallo ... Lo hanno poi fatto da una posizione di forza. Come in tutte le epoche ci sono dei protagonisti più in ...