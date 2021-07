Roku Gin, nuova campagna di comunicazione del gin giapponese (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel 2021 Roku Gin, prodotto nuovo per il mercato italiano (lanciato nel 2018) lancia per la prima volta in Italia, una campagna di comunicazione a 360°. Questa nuova campagna ruota intorno alle stagioni del Giappone, di cui Roku è l’emblema. Il claim è semplice, chiaro, diretto, non c’è bisogno di altro: “Alive with the seasons of Japan”. Il protagonista unico è questo Gin giapponese, Roku Gin. Per inciso, Roku Gin è un prodotto che fa parte del portafoglio Beam Suntory, distribuito in Italia da Stock Spirits Srl, di cui è il distributore ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 15 luglio 2021) Nel 2021Gin, prodotto nuovo per il mercato italiano (lanciato nel 2018) lancia per la prima volta in Italia, unadia 360°. Questaruota intorno alle stagioni del Giappone, di cuiè l’emblema. Il claim è semplice, chiaro, diretto, non c’è bisogno di altro: “Alive with the seasons of Japan”. Il protagonista unico è questo GinGin. Per inciso,Gin è un prodotto che fa parte del portafoglio Beam Suntory, distribuito in Italia da Stock Spirits Srl, di cui è il distributore ...

Advertising

HorecaNewsit : Roku Gin e la prima campagna per il mercato italiano “Alive with seasons of Japan” - lifestyleblogit : Roku Gin lancia per la prima volta in Italia, una campagna di comunicazione a 360° - - foodaffairs_it : Roku Gin lancia per la prima volta in Italia, una campagna di comunicazione a 360° - CorrNazionale : Roku Gin lancia per la prima volta in Italia, una campagna di comunicazione a 360°: ruota intorno alle stagioni del… -