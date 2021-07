Real Madrid, Ancelotti elogia Isco: «Ha ancora fame. Alaba gioca ovunque» (Di giovedì 15 luglio 2021) Carlo Ancelotti elogia Isco e Alaba nei primi giorni di ritiro: ecco le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro del Real Madrid. Le parole su Marca. Real Madrid – «Abbiamo lavorato tanto, i giocatori hanno fatto molto bene, c’è tanta qualità nei giovani e un grande impegno nei veterani. Mi è piaciuto molto, l’impegno di Carvajal, Nacho Marcelo, Lucas o come Isco, giocatori che hanno vinto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Carlonei primi giorni di ritiro: ecco le dichiarazioni del tecnico delCarloha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro del. Le parole su Marca.– «Abbiamo lavorato tanto, itori hanno fatto molto bene, c’è tanta qualità nei giovani e un grande impegno nei veterani. Mi è piaciuto molto, l’impegno di Carvajal, Nacho Marcelo, Lucas o cometori che hanno vinto ...

