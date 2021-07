Premio Agorà 2021 | tra i vincitori la campagna sociale Altromercato

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 15 luglio 2021) Si è conclusa la 34° edizione del, ilNazionale della Pubblicità fondato dal Club Dirigenti Marketing. Superando tutte le difficoltà del periodo, ilha registrato 108 campagne pubblicitarie partecipanti, cioè 12 in più della scorsa edizione. In questa particolare edizione, il Club Dirigenti Marketing ha creato una piattaforma online per gestire il sistema di votazione delle campagne, in tal modo la Commissione si è riunita in videoconferenza collegata con la sala multimediale del Club. La Giuria Nazionale composta dai rappresentanti delle Associazioni ...