Premi | Caccuri | Crepet | Maraini | Parodi e Viola finalisti della decima edizione 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - Non solo libri: il cartellone serale, ricco di eventi musicali, sarà inaugurato venerdì 6 agosto dal concertoPfm (ata Forneria Marconi), per proseguire sabato 7 con il concerto di Enzo Avitabile “Storie di musiche e parole del grande Sud”, i monologhi di Stefano Massini domenica 8, fino allo spettacolo di musica e parole di Roberto Vecchioni, ospite specialeserata conclusiva con 'Lezioni di volo e di atterraggio', il suo ultimo libro edito da Einaudi, il racconto appassionato, colto, ironico e originale delle “giornate di follia” con i suoi alunni, quando si davano appuntamento in un parco e partivano ogni ...