Per zittire i critici, Meghan Markle ha annunciato il suo prossimo progetto sulle donne più influenti della storia. Prodotto da lei stessa

Meghan Markle, voce narrante di Disney guarda le foto Una ragazzina di 12 anni ispirata da grandi donne del passato: questa è Pearl, protagonista del nuovo progetto mediatico di Meghan Markle, già in lavorazione a Hollywood. Una serie animata, creata e prodotta per Netflix dalla duchessa e dalla sua Archewell Productions.

