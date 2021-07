Parma | ecco la nuova maglia per le partite in casa Le immagini

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tramite il proprio account Twitter, ilha presentato la maglietta con la quale giocherà inledella Serie B 2021-2002.comunicato e. “Croce nera, fini graffiature giallo-royal, innovativo tessuto Ti-energy: sono questi i tratti distintivi della prima divisa realizzata da Erreà Sport per ilCalcio 1913, stagione 2021-2022”.Calcio 1913 su Twitter: “N?? ???? ???s?? 2021-22 https://t.co/Hp4GjJDEGV #Feelhttps://t.co/Li8Pwqkbi5” / Twitter Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo ...

Advertising

gabrielemajo : Post Edited: ECCO LE NUOVE MAGLIE DEL PARMA CALCIO. IL PRESIDENTE KRAUSE: “E’ MOTIVO DI GRANDE SODDISFAZIONE CHE DUE - gabrielemajo : New post: ECCO LE NUOVE MAGLIE DEL PARMA CALCIO. IL PRESIDENTE KRAUSE: “E’ MOTIVO DI GRANDE SODDISFAZIONE CHE DUE PA - rep_parma : Crociata e gialloblu: ecco le maglie 2021-2022 del Parma - sportparma : Crociata e gialloblù, ecco le nuove maglie del Parma - onrugby_it : Nuovo raduno a Parma per l’Italia femminile. Ecco le convocate -

Ultime Notizie dalla rete : Parma ecco

Luca Galvani

Due anime diverse ma gemelle si fondono e si completano in un’unica identità. Quella del Parma Calcio 1913 che oggi svela i nuovi kit gara creati da Erreà Sport per la prossima stagione 2021-2022 (leg ..."Le tante domande ricevute ci dicono che l’offerta formativa del nostro ateneo, ampia e di qualità, e in costante implementazione anno dopo ...