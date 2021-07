No - vax, a Treviso in due finiscono in terapia intensiva: uno ha preso il virus dalla figlia (anche lei contraria al vaccino) (Di giovedì 15 luglio 2021) in . Due persone, di 71 e 85 anni, entrambe non vaccinate, sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva e di malattie infettive all'ospedale Cà Foncello di perché contagiate da e portatrici di ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) in . Due persone, di 71 e 85 anni, entrambe non vaccinate, sono ricoverate nei reparti die di malattie infettive all'ospedale Cà Foncello di perché contagiate da e portatrici di ...

