Maneskin, ecco il videoclip del nuovo singolo 'I wanna be your slave' (Di giovedì 15 luglio 2021) È uscito oggi alle 19.00 con una première mondiale su YouTube il videoclip dei Måneskin , la band che sta scalando le classifiche mondiali e che ad oggi conta oltre 2 miliardi e mezzo di ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) È uscito oggi alle 19.00 con una première mondiale su YouTube ildei Måneskin , la band che sta scalando le classifiche mondiali e che ad oggi conta oltre 2 miliardi e mezzo di ...

Advertising

EllmaFromNaboo : ecco un'adeguata rappresentazione dei miei due neuroni dopo aver visto il nuovo videoclip dei #maneskin - ESCitanews : VIDEO | Italia: ecco il video di 'I Wanna Be Your Slave' dei @thisismaneskin ???? #IWBYSvideo #maneskin - Open_gol : Ecco l’attesissimo video dei Maneskin - itscapo2 : RT @adorexary: ho appena finito di vedere il video di iwbys ecco a voi la mia reazione: #maneskin - incarashead : @/maneskin ecco cosa voglio essere adesso per voi #IWBYSvideo -