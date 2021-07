L' Ue del terzo decennio si sta imponendo su frugalisti e sovranisti

(Di giovedì 15 luglio 2021) I ministri finanziari dei 27 Stati dell’Ue (Ecofin) hanno approvato nei giorni scorsi i Pnrr (Piani nazionali di ripresa e resilienza) di 12 Stati, tra i quali l’Italia. I motivi di soddisfazione per questa notizia sono sia europei che italiani. Vediamo il perché senza naturalmente lasciarci prendere dagli entusiasmi, perché risalire la china della crisi da pandemia con una serie di riforme radicali sia nella Ue che in Italia non sarà una passeggiata. La “nuova Europa”:È passato un anno dal luglio 2020, quando nel Consiglio europeo Angela Merkel e Ursula von der Leyen hanno fatto approvare il Programma di Ripresa e Resilienza europeo ...

Advertising

SkyTG24 : La notte dell'#11luglio 1982, l'#Italia vinceva il suo terzo #Mondiale ?? Nella foto #PaoloRossi bacia la Coppa del… - FIMI_IT : Le lancette si fermano quando arriva la #TopOfTheMusic, vero @sangiovann1? Al terzo posto dei singoli più venduti n… - OfficialASRoma : ?? Il video del terzo giorno di allenamenti è online su YouTube! ?? #ASRoma - linetta53 : @Ariachetira @frankmagnani voi i fascisti del terzo millennio @petergomezblog @gasparri_pdl - AllAfcFootball : ALL ASIAN FOOTBALL MAGAZINE IN USCITA DOMANI! Quali contenuti e storie potrete leggere nel terzo numero del Magazi… -

Ultime Notizie dalla rete : del terzo

... con circa 560.0000 offerte nei primi sei mesi2021 . Ma in quasi undelle ricerche faticano o non riescono a trovare personale qualificato. E per 84.000 figure ad alta specializzazione, 1 ...Così il 19 marzo 2020 è stato organizzato ilsciopero Globale che per viadistanziamento, si è svolto prevalentemente in modalità virtuale. La dimostrazione che il movimento sia propositivo,...Dopo una breve “separazione”, nel Settembre del 2019 la Sony Pictures e la Disney hanno siglato un nuovo accordo che permetterà ai Marvel Studios di continuare ad utilizzare lo Spider-Man di Tom Holla ...Cruciale che il Pnrr italiano non fallisca. Ora la fiducia dei mercati in Draghi è alta, ma neanche lui pensa che da solo potrà farcela ...