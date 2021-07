Love is in the air, trama 15 luglio: Serkan chiede a Eda di non partire (Di giovedì 15 luglio 2021) Ore di grande indecisione e sofferenza per Serkan Bolat, come rivela la trama di Love is in the air di oggi, giovedì 15 luglio. L'imprenditore ha saputo che Eda è in procinto di partire per l'Italia dove andrà a studiare e il pensiero di non rivederla più lo affligge, ma allo stesso tempo non riesce a dichiararle i propri sentimenti. Serkan non riuscirà a mascherare il proprio malessere di fronte ad amici e familiari e Aydan sarà sicura che il figlio stia così male a causa delle prossime nozze di Selin con Ferit. A quel punto, la donna convocherà la ragazza affinché consoli ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 15 luglio 2021) Ore di grande indecisione e sofferenza perBolat, come rivela ladiis in the air di oggi, giovedì 15. L'imprenditore ha saputo che Eda è in procinto diper l'Italia dove andrà a studiare e il pensiero di non rivederla più lo affligge, ma allo stesso tempo non riesce a dichiararle i propri sentimenti.non riuscirà a mascherare il proprio malessere di fronte ad amici e familiari e Aydan sarà sicura che il figlio stia così male a causa delle prossime nozze di Selin con Ferit. A quel punto, la donna convocherà la ragazza affinché consoli ...

