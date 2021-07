Lecce | ingrana la prima al posto della retromarcia | l’auto finisce nel bar – Video

(Di giovedì 15 luglio 2021) Un’auto ha sfondato una delle vetrine di un bar di, in via Benedetto Croce, finendo all’interno del locale a ridosso del cuore commercialecittà, di fronte a molti avventori, tutti illesi. L’incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino. Alla guida del, una Fiat 500, c’era una farmacista di 55 anni, rimasta sotto choc. Secondo una ricostruzione degli agentipolizia di Stato epolizia locale, invece di inserire laper lasciare ildi parcheggio avrebbeto la, non facendo in ...

Un'auto ha sfondato una delle vetrine di un bar di Lecce, in via Benedetto Croce, finendo all'interno del locale a ridosso del cuore commerciale della città, di fronte a molti avventori, tutti illesi. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9 del mattino.