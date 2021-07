L’Agenzia delle Entrate online si rifà il look e lancia tre nuovi servizi, tra cui la Successione web (Di giovedì 15 luglio 2021) C’è un nuovo motore di ricerca e il sito è più “amichevole” con i dispositivi mobili. L’Agenzia ha approfittato del restyling per lanciare tre nuovi servizi online: la consegna documenti e la richiesta dei certificati, e la Successione web per volture catastali più semplici e senza software esterni.... Leggi su dday (Di giovedì 15 luglio 2021) C’è un nuovo motore di ricerca e il sito è più “amichevole” con i dispositivi mobili.ha approfittato del restyling perre tre: la consegna documenti e la richiesta dei certificati, e laweb per volture catastali più semplici e senza software esterni....

