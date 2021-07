La Salernitana ci prova per un giocatore del Napoli ma c'è da battere la concorrenza del Parma: la situazione (Di giovedì 15 luglio 2021) Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe cedere Gennaro Tutino in questa finestra di calciomercato. Secondo il quotidiano, interessati al giovane napoletano ci sono Parma (con il quale il Napoli è in ottimi rapporti grazie alle cessioni dei tempi recenti) e Salernitana. Proprio a Salerno, il giocatore ha brillato nel corso della scorsa stagione portando i granata in Serie A anche grazie alle sue marcature e le sue giocate. Sono in corso i colloqui tra le dirigenze campane per riportare il giocatore più a Sud della Regione. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 15 luglio 2021) Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ilpotrebbe cedere Gennaro Tutino in questa finestra di calciomercato. Secondo il quotidiano, interessati al giovane napoletano ci sono(con il quale ilè in ottimi rapporti grazie alle cessioni dei tempi recenti) e. Proprio a Salerno, ilha brillato nel corso della scorsa stagione portando i granata in Serie A anche grazie alle sue marcature e le sue giocate. Sono in corso i colloqui tra le dirigenze campane per riportare ilpiù a Sud della Regione.

