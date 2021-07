La Rappresentante di Lista e Coma Cose in concerto a Villa Manin sabato 17 e domenica 18 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) È un’estate di grandi eventi quella che sta vivendo Villa Manin a Codroipo (Udine), con la rassegna “Villa Manin Estate”: gli spettacoli finora hanno registrato praticamente sempre il tutto esaurito e la proposta è stata molto varia. Quasi seimila persone sono accorse nei primi tre weekend per i concerti di Bombino, Motta, Lo Stato Sociale, Iosonouncane, Extraliscio, Ariete. Sold out i concerti di La Rappresentante di Lista e dei Coma, in programma nel fine settimana. Il cartellone di appuntamenti dedicati ai più piccoli prosegue venerdì 16 luglio, con ... Leggi su udine20 (Di giovedì 15 luglio 2021) È un’estate di grandi eventi quella che sta vivendoa Codroipo (Udine), con la rassegna “Estate”: gli spettacoli finora hanno registrato praticamente sempre il tutto esaurito e la proposta è stata molto varia. Quasi seimila persone sono accorse nei primi tre weekend per i concerti di Bombino, Motta, Lo Stato Sociale, Iosonouncane, Extraliscio, Ariete. Sold out i concerti di Ladie dei, in programma nel fine settimana. Il cartellone di appuntamenti dedicati ai più piccoli prosegue venerdì 16, con ...

Ultime Notizie dalla rete : Rappresentante Lista Heroes Sabato 18 settembre : Achille Lauro , Carmen Consoli , Emma , Gazzelle, La Rappresentante di Lista e Madame . A sostenere questo grande evento ci saranno tre fra i più importanti network radiofonici ...

Festival Gaber: a Camaiore l'omaggio di grandi artisti al Signor G. Sei serate di incontri e spettacoli in musica E infine sarà La Rappresentante di Lista a chiudere, il 24 luglio , gli appuntamenti di Camaiore. Rivelazione all'Ariston lo scorso febbraio, con il brano 'Amare', sono da anni una delle realtà più ...

La Rappresentante di Lista in concerto a Torino: scaletta e info Sky Tg24 Mauro Manzi è in corsa "Unico candidato civico" "Sono l’unico candidato civico alle prossime amministrative – specifica Manzi – perchè non ho mai avuto nessun ruolo politico e nella mia lista non ci sarà nessun rappresentante dal passato ...

La Rappresentante di lista e i ComaCose da tutto esaurito È un'estate di grandi eventi quella che sta vivendo Villa Manin a Passariano di Codroipo, con la rassegna Villa Manin Estate. Gli spettacoli finora hanno registrato sempre il tutto esaurito: ...

