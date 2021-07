Incredibili auricolari col meglio della tecnologia ad un prezzo stracciato

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 15 luglio 2021) GliNothing Ear costeranno 99 dollari negli Stati Uniti, 99 euro in Europa e 99 sterline nel Regno Uniti. E saranno saranno dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC). Lo ha rivelato Carl Pei, ex co-fondatore di OnePlus Global e ora a capo dell’omonima impresa hardware Nothing, in un’intervista a TechCrunch il fondatore dell’azienda Carl Pei. Nothing Ear,all’avanguardia (Adobe Stock)Ogni auricolare sarà dotato di tre microfoni per abilitare l’ANC, e verrà rilasciato inizialmente nel Regno Unito, in India, in Europa e in Nord America il 27 luglio. La cancellazione del rumore nell’orecchio e la vendita online ...