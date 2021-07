In vacanza in Grecia con la famiglia, Demi Moore si è ritratta con i costumi della sua linea. Che dire? (Di giovedì 15 luglio 2021) Anche nei momenti di relax lontano dai red carpet Demi Moore è sempre in forma smagliante. In vacanza in Grecia con la famiglia, la star 58enne ha postato un selfie su Instagram. Senza trucco e con un bikini minimal-chic che mette in mostra il fisico allenato e le curve nei punti giusti. Bikini body 2021: le star in vacanza guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 15 luglio 2021) Anche nei momenti di relax lontano dai red carpetè sempre in forma smagliante. Inincon la, la star 58enne ha postato un selfie su Instagram. Senza trucco e con un bikini minimal-chic che mette in mostra il fisico allenato e le curve nei punti giusti. Bikini body 2021: le star inguarda le foto ...

Advertising

menitaly_beauty : RT @simonzebon: Quando un amico ti manda foto di boni nudi al sole in vacanza in grecia.. e tu sei a lavorare e piove?????? - amoilsesso92 : RT @simonzebon: Quando un amico ti manda foto di boni nudi al sole in vacanza in grecia.. e tu sei a lavorare e piove?????? - MasculinoVigor : RT @simonzebon: Quando un amico ti manda foto di boni nudi al sole in vacanza in grecia.. e tu sei a lavorare e piove?????? - lucas59300995 : RT @simonzebon: Quando un amico ti manda foto di boni nudi al sole in vacanza in grecia.. e tu sei a lavorare e piove?????? - Love4skin1 : RT @simonzebon: Quando un amico ti manda foto di boni nudi al sole in vacanza in grecia.. e tu sei a lavorare e piove?????? -