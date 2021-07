Il pensiero degli italiani sul Green Pass obbligatorio: è d'accordo il 68% e l'elettorato di destra... (Di giovedì 15 luglio 2021) L'obbligatorietà dei vaccini per frequentare luoghi pubblici ha scatenato il dibattito anche in Italia, con una percentuale che sfiora il 70% per approvare il Green Pass obbligatorio. 'Le rigide ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 luglio 2021) L'obbligatorietà dei vaccini per frequentare luoghi pubblici ha scatenato il dibattito anche in Italia, con una percentuale che sfiora il 70% per approvare il. 'Le rigide ...

Advertising

matteosalvinimi : Nelle ore in cui la città di Roma le rende omaggio, nei luoghi più cari della sua formidabile carriera, il pensiero… - globalistIT : - edtriple70 : @CarloCalenda Purtroppo e devo rivedere il mio pensiero degli ultimi 20 anni in italia abbiamo un problema serissim… - Lino_2701x : Dopo questo, per GLR è rimasta solo una cosa da fare: una mega rufola! Bravo #Furini che ha esternato il pensiero d… - cherotturadicaz : Dovrebbero toglierle, anche perché, soprattutto in matematica, partono da un concetto totalmente sbagliato, dando i… -