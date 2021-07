Il Manicomio di Bergamo | i suoi ospiti e la chiusura con la legge Basaglia

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale dal 1884 al 1978 era in Borgo Palazzo, prima ancora ad Astino. I pazienti venivano ricoverati anche solo per una forte depressione o perché erano autistici (un disturbo di cui allora si sapeva poco). Dominavano i direttori, che avevano pieni poteri, e l’elettroshock. I “matti” passavano il tempo a coltivare gli enormi orti della struttura, almeno fino ai Settanta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Manicomio Bergamo

L'Eco di Bergamo

Quella morte suscita un dibattito che porta alla chiusura deldi Pozzuoli. Un evento che ... nel bresciano, poi viene trasferita all ospedale di. Il 13 agosto 2019, Elena dà fuoco al ...Concludiamo oggi la presentazione dei libri finalisti del Premio Narrativa2021 . Gli incontri con gli autori si terranno in diretta streaming sui canali Facebook e ... un, un nido ...L’Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale dal 1884 al 1978 era in Borgo Palazzo, prima ancora ad Astino. I pazienti venivano ricoverati anche solo per una forte depressione o perché erano autistici (un ...Vi saranno poi le tappe di Domodossola il 25 luglio, di Losine il 1° agosto, di Bergamo il 7 agosto e poi l'attesissimo ... Nella scaletta del tour non mancheranno le tracce di "Manicomi", ma verrà ...