Il contrattacco di Fedez al Codacons e la risposta di Scena Unita

(Di giovedì 15 luglio 2021) La “never ending story”aggiunge un nuovo capitolo a un romanzo che, al netto delle ironie del caso, è diventato stantio e noioso. Il rapper di Rozzano ha ricevuto nella giornata di ieri una raccomandata (l’ennesima) direttamente dallo studio legale dell’associazione dei consumatori. Di cosa si trattava? Di un esposto penale presentato contro di lui per la raccolta fondi organizzata insieme a “” in favore dei lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo che non hanno potuto svolgere la propria professione durante i mesi di chiusura a causa della pandemia. E ora il rapper dice ...

Advertising

DanielaSecli : Fedez è pronto a passare al contrattacco: “L’unica strada che ho è quella di citare il Codacons per stalking giudiz… - Jymmu_club : Il #Codacons butta nel cesso soldi pubblici e intasa i pubblici uffici per fare dispetto a @Fedez. A questo punto,… -

Ultime Notizie dalla rete : contrattacco Fedez

next

... come dimostrato dal casoal Concertone del Primo Maggio . Ma a cosa si deve lo scontro tra l'... Ma poteva, Cecchi Paone, restare in silenzio dinanzi aldella numero 1 di Fratelli d'...Conte "censura, ora riforma Rai"/ "Stop ingerenze politica: non sono riuscito?" LA GUERRA TOTALE NEI 5STELLE Il decisoè stato deciso ieri sera in una riunione su Zoom tra Conte, i ...Il leader di Italia Viva risponde agli ex colleghi del Pd ed ai Ferragnez: "Se il Pd vuole seguire Fedez, prego. Io me lo ricordo quando attaccava Napolitano o faceva canzoni omofobe" ...Sul ddl Zan 'voglio escludere che nelle parole di Renzi si celi un accordo con Salvini, ho i brividi all'idea che ci sia'. La destra invece vuole solo decapitarla. 'Una legge che tutela dai crimini d' ...