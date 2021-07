Gravina: «Euro 2028 in Italia? È un’occasione. Ora siamo più credibili» (Di giovedì 15 luglio 2021) Gabriele Gravina parla del piano per la riapertura degli stadi: ecco le dichiarazioni del presidente della FIGC sulla questione Gabriele Gravina è intervenuto in conferenza stampa a margine del consiglio Federale. RIAPERTURA STADI – «Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali. siamo in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts. Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi. siamo responsabilmente convinti che forse sarà complicato ottenere la riapertura alla totale fruibilità dei posti disponibili. Chiediamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Gabrieleparla del piano per la riapertura degli stadi: ecco le dichiarazioni del presidente della FIGC sulla questione Gabrieleè intervenuto in conferenza stampa a margine del consiglio Federale. RIAPERTURA STADI – «Abbiamo formalizzato la richiesta alla sottosegretaria Vezzali.in attesa che la procedura venga definita anche secondo le indicazioni del Cts. Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi.responsabilmente convinti che forse sarà complicato ottenere la riapertura alla totale fruibilità dei posti disponibili. Chiediamo ...

