Giallo nella Villa di Gianni Versace a Miami: Trovati due cadaveri (Di giovedì 15 luglio 2021) La morte è tornata a tingere di rosso la residenza che si trova al numero 1116 di Ocean Drive a Miami, meglio conosciuta come Villa Versace. La sorte ha voluto che il decesso multiplo, ancora avvolto dal mistero, sia avvenuto il giorno prima del ventiquattresimo anniversario dell’assassinio del disegnatore italiano, che negli ultimi cinque anni della sua vita aveva scelto la proprietà come la sua dimora principale. Il palazzo di 2.200 mq. fu venduto tre anni dopo l’omicidio per 19 milioni di dollari e trasformato in un condominio e poi albergo di lusso che riprese il nome originale di Villa Casuarina; è composta di sole 10 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) La morte è tornata a tingere di rosso la residenza che si trova al numero 1116 di Ocean Drive a, meglio conosciuta come. La sorte ha voluto che il decesso multiplo, ancora avvolto dal mistero, sia avvenuto il giorno prima del ventiquattresimo anniversario dell’assassinio del disegnatore italiano, che negli ultimi cinque anni della sua vita aveva scelto la proprietà come la sua dimora principale. Il palazzo di 2.200 mq. fu venduto tre anni dopo l’omicidio per 19 milioni di dollari e trasformato in un condominio e poi albergo di lusso che riprese il nome originale diCasuarina; è composta di sole 10 ...

Giallo a Miami Beach scoperti due cadaveri nella villa che fu di Versace Giallo a Casa Casuarina , la villa di Miami Beach che fu la dimora di Gianni Versace e oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel conosciuto come La Magione o The Villa Casa Casuarina . All'...

Giallo nella villa in cui fu ucciso Gianni Versace: trovati due cadaveri Rai News Margherita Zanatta sceglie il giallo per le nozze di Veronica Ciardi Sono state tante le ragazze che hanno chiesto a Margherita dettagli sul look scelto per le nozze della sua amica Veronica. La Zanatta ha spiegato che ha indossato un vestito fatto su misura ma che poi ...

