GF Vip | l’indizio di Pamela Prati | “Sarà diverso”

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 15 luglio 2021)ha deciso di svelare un indizio in merito alla prossima edizione del Gf Vip: scopriamo cosa ha detto la donna.parla del Gf Vip (via social)Nelle ultime settimane, il nome diha iniziato a circolare con insistenza in relazione ad una sua partecipazione come concorrente alla prossima edizione del format. La sesta edizione del Grande Fratello Vip, quindi, potrebbe arricchirsi di una concorrente che ha fatto parlare molto di sé per il caso Caltagirone. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! La fondatezza della notizia ...