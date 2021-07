Galli della Loggia | non sappiamo più educare i giovani | sappiamo solo compiacerli

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nonpiù. Lo scrive, sul CorriereSera, Ernesto. “Ma inon dovrebbero essere adulati. Adularli,, è il modo più sicuro per rovinarli: perché così li si rinchiude nell’informe in cui essi ancora consistono e dal quale invece devono essere aiutati a uscire, «e-ducati» (condotti fuori: ah la folgorante perspicuitàlingua latina!)”. Ma la ...

Advertising

Corriere : Galli della Loggia: «Non sappiamo più educare i giovani, ma solo compiacerli» - napolista : Sul Corriere della Sera. La scuola ora pensa all’educazione civica, accredita l’idea che contano solo le «competenz… - giulio_galli : RT @StampaNovara: Novara escluso dalla C, il presidente della Figc Gravina: “C’è ancora una partita aperta” - BRisaliti : RT @Corriere: Galli della Loggia: «Non sappiamo più educare i giovani, ma solo compiacerli» - MovPopulistaIta : RT @GarauSilvana: #Lombardia #Rimborsopoli -3MILIONI DI EURO. A Galli della #Lega,la condanna+alta. X il pm con soldi pubblici pago' anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli della

Corriere della Sera

Non sappiamo più educare i giovani, solo compiacerli o incensarli ": è una presa di posizione tanto forte quanto coraggiosa (e "contro corrente") quella tenuta da ErnestoLoggia sulle pagine del CorriereSera oggi. Le ultime "conquiste" sbandierate dall'opinione pubblica su voto ai 18enni e l'arrivo dell' educazione civica in realtà raccontano una ...A seguire, due protagonisticultura nazionale, quali Aldo Schiavone ed ErnestoLoggia, discetteranno su 'Eguaglianza e Libertà'. La giornata di sabato, come da tradizione, si ...Sul Corriere della Sera. La scuola ora pensa all'educazione civica, ma educare vuol dire dare ai giovani un'identità ...Tenendo conto del progressivo aumento dei casi e della diffusione della variante Delta di Sars-CoV-2, che è destinata a diventare prevalente, "nel nostro Paese il tallone d'Achille continua ad essere ...