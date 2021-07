Euro 2020: Boom di Disdette Degli Inglesi Per Le Vacanze in Italia! (Di giovedì 15 luglio 2021) Euro 2020: dopo il trionfo Degli Azzurri, si è registrato un drastico aumento delle Disdette per le prenotazioni delle Vacanze in Italia e soprattutto a Roma, da parte Degli Inglesi. Ecco cosa è successo. L’Italia ha vinto contro l’Inghilterra nella finale Degli Europei, aggiudicandosi così il titolo di vincitrice. Mentre, ovviamente, in Italia è esplosa la gioia in tutte le piazze, in Inghilterra c’è stato un forte sentimento di disappunto. Questo risentimento ha avuto delle ripercussioni, addirittura, sulle prenotazioni delle ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 15 luglio 2021): dopo il trionfoAzzurri, si è registrato un drastico aumento delleper le prenotazioni dellein Italia e soprattutto a Roma, da parte. Ecco cosa è successo. L’Italia ha vinto contro l’Inghilterra nella finalepei, aggiudicandosi così il titolo di vincitrice. Mentre, ovviamente, in Italia è esplosa la gioia in tutte le piazze, in Inghilterra c’è stato un forte sentimento di disappunto. Questo risentimento ha avuto delle ripercussioni, addirittura, sulle prenotazioni delle ...

