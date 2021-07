Epic Games Store | giochi gratis PC del 15 luglio 2021 disponibili | link download – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 15 luglio 2021)per PC del 15regalati dall’: si tratta di un’avventura visionaria e di uno strategico profondissimo.. Oggi non vi sarà sfuggito il fatto che siamo a giovedì, quindi è tempo didall’! Cosa ci offronto Sweeney e soci per questo caldo 15? Due titoli davvero interessanti: l’avventura Obduction, erede dei Mysti (gli sviluppatori sono gli stessi) e lo strategico Offworld Trading Company, ...

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games

Con oggi arriva il turno del solito generosissimoStore , che per la seconda settimana di fila ha deciso di proporre agli appassionati non uno, ma ben due giochi gratis di tutto rispetto. ...Il prezzo di ciascun numero è piuttosto contenuto, appena 3 , quindi nel caso siate appassionati del noto battle royale dio delle avventure del detective vestito da pipistrello, non ...Obduction e Offworld Trading Company possono essere aggiunti in maniera totalmente gratuita alla libreria di Epic Games Store fino a giovedì 22!Epic Games Store ha dato il via libera ai nuovi giochi gratis della settimana, svelando al contempo quelli che arriveranno il prossimo giovedì 22 luglio. Com’è consuetudine, non dovrete possedere ...