È morto Peter de Vries, giornalista investigativo ferito in un agguato (Di giovedì 15 luglio 2021) Peter R. de Vries, il giornalista investigativo olandese è morto. Lo riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf ricordando che il reporter di cronaca nera era stato gravemente ferito al testa da colpi di arma da fuoco il 6 luglio. Aveva 64 anni.

Morto Peter de Vries, giornalista investigativo olandese: è stato ucciso in un agguato in strada Il Messaggero E’ morto il giornalista Peter de Vries Peter R. de Vries, il giornalista in fin di vita dopo l’attacco della scorsa settimana è morto oggi in ospedale. RTL Nieuws lo riporta sulla base di informazioni della sua famiglia. Si è spento circon ...

Morto Peter de Vries, giornalista investigativo olandese: è stato ucciso in un agguato in strada «I Paesi Bassi hanno chiaramente un problema di stato di diritto. Peter R. de Vries è stato colpito solo per aver fatto il suo dovere di giornalista», ha scritto su Twitter Hidveghi Balazs, ...

