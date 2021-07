Dalla spallata fallita ai rosari: ormai il Generale Figliuolo sembra il Capitano. Vaccini in frenata e contagi in aumento. Il Commissario prima era sempre in tv, ora preferisce le retrovie (Di giovedì 15 luglio 2021) E niente, alla fine siamo in Italia che comunque è la sede del Vaticano e della Sede Apostolica. Una terra profondamente intrisa di magia e superstizione, come la Tessaglia descritta mirabilmente ne L’Asino D’oro di Apuleio. E quindi non ci può meravigliare più di tanto che il Generale dell’esercito italiano, quindi un uomo delle istituzioni, un uomo del fare, Francesco Paolo Figliuolo, vada in pellegrinaggio a Cascia per chiedere intercessioni divine sulla pandemia: “Ho chiesto a Santa Rita di aiutare l’Italia ad uscire da questa pandemia, far sì che la campagna vaccinale proceda e che tutti gli italiani ne capiscano l’importanza. Confidenti nella scienza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) E niente, alla fine siamo in Italia che comunque è la sede del Vaticano e della Sede Apostolica. Una terra profondamente intrisa di magia e superstizione, come la Tessaglia descritta mirabilmente ne L’Asino D’oro di Apuleio. E quindi non ci può meravigliare più di tanto che ildell’esercito italiano, quindi un uomo delle istituzioni, un uomo del fare, Francesco Paolo, vada in pellegrinaggio a Cascia per chiedere intercessioni divine sulla pandemia: “Ho chiesto a Santa Rita di aiutare l’Italia ad uscire da questa pandemia, far sì che la campagna vaccinale proceda e che tutti gli italiani ne capiscano l’importanza. Confidenti nella scienza ...

