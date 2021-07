Covid | in Campania 234 casi e un morto L’indice del contagio sale al 2 | 72% In aumento anche i ricoveri

Advertising

sole24ore : ?? #Covid: quattro #Regioni verso la #zonagialla. Le reazioni dei #governatori: - Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - napolista : Oltre ottomila tamponi processati, un solo decesso negli ultimi due giorni. Aumentano i ricoveri, stabili le terapi… - corrmezzogiorno : #Napoli Covid bollettino Campania, 234 positivi (2,7%) e una vittima - robertopontillo : dati covid in campania oggi:234 casi su 8.590 tamponi molecolari (2,72% positivi) e un decesso. Negli ospedali stab… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Sale a 7.556 anche il numero di vittime con un solo decesso registrato dall'unità di crisi dellatra quelli delle ultime 48 ore e quelli vecchi registrati solo oggi. In crescita, e non è una ...Pensate che prima del, qui il principale problema era l' eccessivo congestionamento provocato ... Quattro regioni rischiano già di passare in zona gialla (Sicilia, Sardegna, Veneto e) e ...Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 234 i casi positivi al Covid su 8.590 tamponi molecolari esaminati. Se ieri l'indice di contagio era pari al 2,12%, ...Il bollettino continua a segnare una offerta privata (cliniche) di disponibilità di posti Covid, prosegue dunque l’accordo coi privati anche in fase discendente della pandemia ...