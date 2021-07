Codacons, la dura replica (piena di frecciatine) a Fedez: “Disposti a pagargli un insegnante di italiano” (Di giovedì 15 luglio 2021) Fedez ieri pomeriggio ha ricevuto una nuova istanza del Codacons e si è sfogato con i suoi follower. Il rapper milanese ha detto di essere stufo e di sentirsi perseguitato. Ieri sera è arrivata la replica dell’associazione, che onestamente mi ha lasciato un po’ perplesso. Un comunicato pieno di shade, frecciatine di ogni genere che pare scritto da qualcuno più Bitchy di me. Ovviamente tra una punzecchiatura e l’altra, il Codacons ha anche annunciato una nuova querela per Fedez. L’atto presentato dalla nostra associazione e a cui @Fedez fa riferimento è finalizzato proprio ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 luglio 2021)ieri pomeriggio ha ricevuto una nuova istanza dele si è sfogato con i suoi follower. Il rapper milanese ha detto di essere stufo e di sentirsi perseguitato. Ieri sera è arrivata ladell’associazione, che onestamente mi ha lasciato un po’ perplesso. Un comunicato pieno di shade,di ogni genere che pare scritto da qualcuno più Bitchy di me. Ovviamente tra una punzecchiatura e l’altra, ilha anche annunciato una nuova querela per. L’atto presentato dalla nostra associazione e a cui @fa riferimento è finalizzato proprio ...

Advertising

LauraGagliano6 : @MetaErmal @Codacons @Fedez Si preoccupassero di tutelare i cittadini piuttosto che farsi inutile pubblicità per in… - statodelsud : Fedez: “Non ne posso più, perseguitato dal Codacons”. Dura la risposta: “Quereliamo” - Pino__Merola : Fedez: “Non ne posso più, perseguitato dal Codacons”. Dura la risposta: “Quereliamo” - xsaransia : lo “scherzo” è bello quando dura poco. Fedez ora si ritrova a dover affrontare 30 denunce in tribunale per colpa di… - bambinaviviata : Fedez perseguitato dal #Codacons. Rienzi il bel gioco dura poco, dovresti stare in galera per stalking giudiziario. -