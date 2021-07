Ciro Ferrara dirigente del Napoli? L' idea di Valter De Maggio

(Di giovedì 15 luglio 2021) Durante la trasmissione 'Radio Gol' su Radio Kiss Kiss, il conduttore e giornalista Walter Deha criticato alcune scelte societarie di Aurelio De Laurentiis, proponendo vecchie glorie comee Beppe Bruscolotti per le cariche societarie. Queste le sue parole: "Ieri c'era la presentazione del calendario, prende la parola Paolo Maldini per il Milan, poi si va alla Juventus e parla Pavel Nedved, poi l'Inter con Marotta. Con tutto il rispetto per un grande professionista e un grande giornalista, ilnon può mandare Nicola Lombardo. Perché De Laurentiis non chiama ...

